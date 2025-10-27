Cry il nuovo singolo de I Malati Immaginari

I Malati Immaginari, duo vastese, ha da poco rilasciato l’ultimo singolo dal titolo Cry. Disturbato, visionario e devastante, pubblicato da Harakiri Label, il brano segna una nuova fase del progetto: più solitaria, più diretta, più feroce e, al tempo stesso, più ballabile.Scritta da Dario. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

