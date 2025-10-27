Cruciani sentenzia | Napoli Inter? Ha ragione Marotta e basta quel rigore fa schifo! E Conte…
Inter News 24 Il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani dà ragione a Beppe Marotta nel battibecco avuto con Conte dopo Napoli Inter. Intervenuto nel podcast Numer1, il giornalista Giuseppe Cruciani ha preso una posizione netta sulle polemiche post Napoli-Inter, schierandosi “senza se e senza ma” dalla parte del presidente della Beneamata, Beppe Marotta. Cruciani ha definito assolutamente legittimo l’intervento del dirigente, che ha semplicemente illustrato un fatto evidente a tutti: il rigore concesso ai partenopei “non è neanche rigore”, assegnato in modo “incredibile” dall’assistente e non rivisto dal VAR (“roba folle”). 🔗 Leggi su Internews24.com
