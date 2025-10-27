Cruci e nuci tornano per la Festa dei Morti | la rappresentazione teatrale

Palermotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un reading surreale, in bilico, grottesco, tragicomico. Un testo in "palermitano arcaico" come è stato definito dagli addetti ai lavori negli anni.Tornano in scena Ilenia Di Simone (Cruci) e Giada Baiamonte (Nuci), per un testo scritto da Giuseppe Zingaro Tarantino.Due figure, due creature, due. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

