Quello che sta accadendo è gravissimo e inaccettabile – afferma il Sindaco Voce -. A2A sta sottraendo acqua che dovrebbe finire nelle case dei cittadini per trarne vantaggi economici. È un abuso di fiducia e un atto di arroganza nei confronti di un intero territorio. La gestione dell’acqua non può in alcun modo essere trattata come una voce di bilancio o un’occasione di profitto. L’acqua non è una merce. È un diritto inviolabile. Un soggetto che specula sui diritti dei cittadini è una vergogna assoluta. Se A2A pensa di poter fare affari sulla pelle dei nostri concittadini, si sbaglia di grosso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Crotone, il Sindaco Enzo Voce: “A2A sta sottraendo acqua alle case dei crotonesi”