Crotone il Sindaco Enzo Voce | A2A sta sottraendo acqua alle case dei crotonesi

Laprimapagina.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello che sta accadendo è gravissimo e inaccettabile – afferma il Sindaco Voce -. A2A sta sottraendo acqua che dovrebbe finire nelle case dei cittadini per trarne vantaggi economici. È un abuso di fiducia e un atto di arroganza nei confronti di un intero territorio. La gestione dell’acqua non può in alcun modo essere trattata come una voce di bilancio o un’occasione di profitto. L’acqua non è una merce. È un diritto inviolabile. Un soggetto che specula sui diritti dei cittadini è una vergogna assoluta. Se A2A pensa di poter fare affari sulla pelle dei nostri concittadini, si sbaglia di grosso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

crotone il sindaco enzo voce a2a sta sottraendo acqua alle case dei crotonesi

© Laprimapagina.it - Crotone, il Sindaco Enzo Voce: “A2A sta sottraendo acqua alle case dei crotonesi”

Leggi anche questi approfondimenti

Termovalorizzatore, il Comune di Crotone ricorre al Tar contro l’ampliamento - Il Comune di Crotone ha deciso di presentare ricorso al Tar della Calabria contro l'autorizzazione ambientale che consente l'adeguamento tecnologico al termovalorizzatore di località Passovecchio. Lo riporta ilcrotonese.it

Crotone, Università: il Comune prepara i locali per Medicina - Società Scuola Università Crotone, Università: il Comune prepara i locali per Medicina . Riporta rainews.it

crotone sindaco enzo voceCarabinieri morti, Voce in caserma Crotone per rendere omaggio - Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce si è recato ieri pomeriggio al Comando provinciale dei Carabinieri per rendere omaggio ai tre militari tragicamente deceduti in servizio a Castel d'Azzano, in provi ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Crotone Sindaco Enzo Voce