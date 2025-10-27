Cronocena con delitto per Halloween
L’agenzia di viaggi nel tempo Cronosfera, l’associazione di Pescara che riunisce attori, scrittori, game-designer e registi, organizza uno spettacolo interattivo, che andrà in scena in occasione di Halloween, venerdì 31 ottobre avviando la collaborazione con Niki Beach Club di Pescara, si propone. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
