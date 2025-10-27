Le ultime analisi sulle intenzioni di voto in Italia, elaborate da Swg per il Tg La7 e rese pubbliche il 27 ottobre, tracciano un quadro politico in cui la centralità di Fratelli d’Italia appare sempre più marcata, mentre i principali partiti di opposizione, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, mostrano segnali di debolezza e difficoltà a recuperare consensi. Secondo la rilevazione, il partito guidato da Giorgia Meloni mantiene una posizione predominante e continua a incrementare il proprio seguito, ampliando ulteriormente il distacco dai principali rivali. Questo andamento sottolinea la stabilità dell’elettorato a sostegno dell’attuale maggioranza, mentre le forze di minoranza faticano a individuare strategie condivise e a invertire una tendenza sfavorevole. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Crollo vertiginoso”. Nuovo sondaggio Mentana, il tonfo di un partito italiano è clamoroso