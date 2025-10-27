Crollo vertiginoso Nuovo sondaggio Mentana il tonfo di un partito italiano è clamoroso

Tvzap.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime analisi sulle intenzioni di voto in Italia, elaborate da Swg per il Tg La7 e rese pubbliche il 27 ottobre, tracciano un quadro politico in cui la centralità di Fratelli d’Italia appare sempre più marcata, mentre i principali partiti di opposizione, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, mostrano segnali di debolezza e difficoltà a recuperare consensi. Secondo la rilevazione, il partito guidato da Giorgia Meloni mantiene una posizione predominante e continua a incrementare il proprio seguito, ampliando ulteriormente il distacco dai principali rivali. Questo andamento sottolinea la stabilità dell’elettorato a sostegno dell’attuale maggioranza, mentre le forze di minoranza faticano a individuare strategie condivise e a invertire una tendenza sfavorevole. 🔗 Leggi su Tvzap.it

crollo vertiginoso nuovo sondaggio mentana il tonfo di un partito italiano 232 clamoroso

© Tvzap.it - “Crollo vertiginoso”. Nuovo sondaggio Mentana, il tonfo di un partito italiano è clamoroso

Altre letture consigliate

crollo vertiginoso nuovo sondaggioSondaggio La7, Lega in crisi: Tajani tallona Salvini, Meloni corre da sola - I più recenti dati sulle intenzioni di voto in Italia, basati sul sondaggio condotto da Swg per il Tg La7 e diffusi il 27 ottobre, delineano un panorama ... Scrive thesocialpost.it

crollo vertiginoso nuovo sondaggioSondaggi politici 2025, la media/ Campo largo a -3% dal Governo ma ‘diviso’: balzo Meloni, crollo M5s al 12% - Supermedia YouTrend sondaggi politici fine ottobre 2025: le coalizioni e i partiti, con la crescita di Meloni e il flop di Conte. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Crollo Vertiginoso Nuovo Sondaggio