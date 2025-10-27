Cristo nero e campanile Restaurati due simboli della città levantese

Prosegue il sostegno economico del Comune di Levanto alla conservazione dei beni storici e culturali presenti nella cittadina rivierasca e che abbisognano di interventi di manutenzione, restauro e conservazione. Gli ultimi due interventi riguardano il restauro del ’ Cristo nero ’, il crocifisso ligneo dipinto di origine medievale che la tradizione popolare vuole sia stato trasportato dalle onde sulla spiaggia che, dal momento del prezioso e inaspettato ritrovamento della reliquia, prese appunto il nome di Vallesanta, e l’installazione di dissuasori antivolatili sul campanile della Pieve di San Siro, nel borgo collinare di Montale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

