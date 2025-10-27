Crisi senza fine per la Juventus | Tudor è ormai solo

La Juventus affonda, e questa volta senza più attenuanti. La sconfitta con la Lazio è l’ennesima prova di un crollo che non è più solo tecnico ma identitario. Una squadra smarrita, svuotata, incapace di reagire anche di fronte all’evidenza. E ora Igor Tudor si ritrova di fatto appeso a un filo: la fiducia della società è ai minimi, lo spogliatoio è freddo, la curva ha smesso di difenderlo. Quella che doveva essere la stagione della ricostruzione rischia di diventare l’ennesima resa. Contro la Lazio la Juventus non ha mai dato l’impressione di poter vincere. È mancato tutto: ritmo, idee, cattiveria, gioco collettivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

