Crisi Juventus | i bianconeri riflettono sull’esonero di Tudor

La terza sconfitta consecutiva maturata contro la Lazio, dopo il ko di Como e quello di Madrid in Champions League, ha aperto ufficialmente la crisi della Juventus. Sul banco degli imputati è salito il tecnico Igor Tudor, sul quale sono in corso serie valutazione sul suo immediato futuro. CRISI JUVENTUS: LE COLPE DI TUDOR Salvo clamorose sorprese, al tecnico croato, sotto contratto fino al 30 giugno 2027, verrà data un’ultima possibilità nel prossimo match infrasettimanale contro l’Udinese. La società non è per nulla contenta del suo operato soprattutto per tre motivi: troppi sistemi di gioco cambiati, il che ha generato confusioni tattiche; giocatori schierati in ruoli diversi da quelli usuali, e mancanza di identità di squadra. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

