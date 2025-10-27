Crisi Juve è davvero colpa di Tudor? Quanti campioni ci sono in rosa?

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per capire il momentaccio dei bianconeri bisogna pesare la qualità della rosa. Tutti parlano di centravanti, ma in Serie A comanda chi sa farne a meno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

crisi juve 232 davvero colpa di tudor quanti campioni ci sono in rosa

© Gazzetta.it - Crisi Juve, è davvero colpa di Tudor? Quanti campioni ci sono in rosa?

Altre letture consigliate

L’analisi della crisi: questa non &#232; Juve, cosa non funziona - Era la Juve di Allegri, deriso per il corto muso e discusso per il gioco, come se le vittorie (e i titoli) non contassero. Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Crisi Juve 232 Davvero