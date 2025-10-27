"La perdita di Stefania lascia nel nostro Comitato un vuoto incolmabile". Con queste parole, i colleghi e gli amici della Croce Rossa empolese hanno voluto ricordare la volontaria scomparsa prematuramente, una donna che con la sua umanità e bontà sapeva rendere tutto più bello, contagiando chiunque con il suo sorriso e la sua instancabile voglia di aiutare gli altri. Per onorare la sua memoria, il Comitato ha deciso di promuovere una raccolta fondi destinata a sostenere due realtà a cui Stefania Attilieni (nella foto) era profondamente legata. In accordo con la famiglia, le donazioni saranno devolute all’associazione Re. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cri, raccolta fondi per ricordare la volontaria Stefania