Crepet | I gruppi Whatsapp dei genitori sono barbarici Basta con l’egocentrismo che impedisce ai ragazzi di crescere

Lo psichiatra Paolo Crepet torna sul palco del Teatro Duse di Bologna (27 e 28 ottobre, ore 21) con "Il reato di pensare", spettacolo teatrale incentrato sul tema della libertà di pensiero nell'era degli schemi ideologici e delle nuove forme di controllo invisibili. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Alessandria Film Festival: premiati i cortometraggi. Per il teatro Crepet e Guanciale

Crepet: "Se un ragazzo può usare una chat di IA per costruirsi una propria formazione che bisogno c'è di andare a scuola?"

Gruppi WhatsApp scolastici: dalla netiquette al reato penale, quando la chat diventa illecito sui dati personali - L'avvio dell'anno scolastico porta con sé un fenomeno ormai consolidato: la nascita spontanea di gruppi WhatsApp tra genitori delle classi.

Paolo suicida a 15 anni, sul gruppo WhatsApp di classe i bulli difesi dai genitori. «I pochi che sono venuti al funerale ridevano» - Ogni episodio, ogni segnalazione, dalle elementari al liceo, è ora sia nelle mani degli ispettori del ministero dell'Istruzione che in questi giorni stanno girando per le scuole frequentate da Paolo