Cremonini a Supernova | la musica come rifugio e la libertà di non uniformarsi
L’artista ospite del podcast. È Cesare Cremonini il protagonista della nuova puntata di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan che ospita grandi personalità del mondo dello spettacolo in conversazioni intime e autentiche. Tra ironia e profondità, il cantautore bolognese ripercorre la propria carriera e riflette sul significato di restare sé stessi in un mondo che spinge verso l’omologazione. «Io non posso scegliere, perché se scelgo vado verso il basso, come tutti. Nessuno sceglie facilmente di fare fatica: siamo educati diversamente», racconta Cremonini. Nel dialogo con Cattelan, l’artista torna agli esordi: «Ho iniziato a cantare quando ero molto piccolo, in accademia, e a 18 anni ho pubblicato il mio primo disco». 🔗 Leggi su 361magazine.com
