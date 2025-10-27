Credera incidente sulla pista da cross | 15enne grave in ospedale

Credera (Cremona) – Una caduta che sembrava di poco conto ha invece provocato gravi ferite a un quindicenne straniero, ieri mattina sulla pista Zetacross di Credera. Erano le 9.30 quando sul crossodromo cremasco, una delle piste più frequentate dagli appassionati e all’avanguardia per i sistemi di sicurezza, stavano allenandosi alcuni motociclisti. Tra questi un ragazzo di 15 anni, arrivato con i genitori per girare sulla pista. A un certo punto il ragazzo ha affrontato un dosso e dopo il salto è atterrato vicino a un altro motociclista. I due manubri si sono toccati: mentre l’altro ha proseguito la propria corsa dopo un leggero sbandamento, il quindicenne ha perso il controllo della moto ed è caduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

