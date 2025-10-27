Credera incidente sulla pista da cross | 15enne grave in ospedale
Credera (Cremona) – Una caduta che sembrava di poco conto ha invece provocato gravi ferite a un quindicenne straniero, ieri mattina sulla pista Zetacross di Credera. Erano le 9.30 quando sul crossodromo cremasco, una delle piste più frequentate dagli appassionati e all’avanguardia per i sistemi di sicurezza, stavano allenandosi alcuni motociclisti. Tra questi un ragazzo di 15 anni, arrivato con i genitori per girare sulla pista. A un certo punto il ragazzo ha affrontato un dosso e dopo il salto è atterrato vicino a un altro motociclista. I due manubri si sono toccati: mentre l’altro ha proseguito la propria corsa dopo un leggero sbandamento, il quindicenne ha perso il controllo della moto ed è caduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Le circostanze dell'incidente non sono ancora del tutto chiare. Il piccolo ieri era stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza nell'ospedale di Palermo, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. - facebook.com Vai su Facebook
Credera, incidente sulla pista da cross: 15enne grave in ospedale - Le telecamere che sorvegliano tutto il percorso hanno fatto scattare un allarme immediato ... Scrive ilgiorno.it
Brutta caduta in moto alla pista da cross, 15enne in ospedale - Il ragazzo inizialmente sembrava aver perso conoscenza, poi si è ripreso, ma nell'incidente ha riportato gravi traumi, una frattura alla gamba destra e forse al bacino ... Da laprovinciacr.it
Credera Rubbiano, cade sulla pista - Momenti di grande apprensione domenica mattina sulla pista di motocross di Credera Rubbiano, dove un motociclista di soli 15 anni è rimasto coinvolto in una caduta che gli ha ... Segnala cremonaoggi.it