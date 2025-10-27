Creazione dell’opera originale La Suite Empedocle il Toscanini seleziona compositori e studenti

27 ott 2025

Il Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera pubblica un bando per la composizione de “La Suite Empedocle”Selezione aperta ai compositori e agli studenti dei Corsi di Composizione dei Conservatori italianiIl Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera ha emanato un Decreto di procedura. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

