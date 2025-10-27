Crack un fenomeno in aumento costante

Ridurre il danno a fronte del boom di consumatori di crack (+95% dal 2010 a oggi) attraverso la distribuzione delle pipe. Per il centrosinistra si può. La polemica sulla decisione di alcune amministrazioni pubbliche di distribuire gratuitamente le 'pipe per consumo di crack' arriva in commissione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Arrestato a Castellammare di Stabia un 18enne incensurato con 29 dosi di crack e 740 euro in contanti. Il caso rientra nel crescente fenomeno dei “pusher insospettabili” che coinvolge sempre più giovani nell’area napoletana. - facebook.com Vai su Facebook

Il #burnout è un fenomeno diffuso in tutti i settori lavorativi, caratterizzato da esaurimento, disaffezione e inefficacia, causati da fattori individuali e organizzativi. Una scheda Inail (Dimeila) aiuta a comprenderlo meglio e a prevenirlo. http://urly.it/31cmy_ - X Vai su X

Russo (Asp Messina): «Crack in aumento, fenomeno preoccupante» - A Messina si registra un aumento significativo nel consumo di crack e di sostanze sintetiche. Segnala canalesicilia.it

VIDEO | Crack, scommesse e fumo elettronico: le nuove dipendenze che preoccupano Modena - Modena affronta una crescente e complessa emergenza dipendenze che, oltre al ritorno e diffusione del crack, include l'allarmante aumento del gioco d'azzardo online (soprattutto tra i giovani) e l'aum ... Riporta modenatoday.it

Crack e pipe gratuite, a Bologna consumatori in aumento: «518 persone prese in carico quest'anno, erano 456 nel 2024» - La decisione del Comune di Bologna di avviare la distribuzione di pipe per chi consuma crack sta suscitando ampio dibattito. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it