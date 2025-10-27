Cozze con salmonella ed Escherichia coli | Ministero della salute annuncia richiamo dal commercio
Come spiega l’avviso di richiamo delle cozze pubblicato dal Ministero della salute, il ritiro dal commercio dei mitili è scattato per la presenza combinata di Salmonella ed Escherichia Coli accertata dopo un campionamento ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Allarme cozze con Escherichia Coli: in Italia è allerta cozze vive pericolose - Le cozze vive potrebbero essere contaminate dal batterio Escherichia Coli. Si legge su affaritaliani.it
COZZE CONTAMINATE DA ESCHERICHIA COLI IN ITALIA/ Arrivano dalla Spagna: il consiglio degli esperti - Il sistema europeo per la sicurezza alimentare lancia l'allarme: "Diversi lotti di cozze contaminate da Escherichia coli immesse sul mercato": ritiri su tutto il territorio italiano Il Rasff, il ... ilsussidiario.net scrive