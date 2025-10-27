Covid il picco di casi e i sintomi delle ultime varianti E ora arriva l' influenza

Nelle ultime settimane il Covid è tornato protagonista, ma nel frattempo sta facendo la sua ricomparsa anche la cara e vecchia influenza che solitamente raggiunge il picco tra dicembre e febbraio. Per quanto riguarda il Sars-Cov-2 i casi hanno iniziato ad aumentare sul finire dell'estate. 🔗 Leggi su Today.it

