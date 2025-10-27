Costruito ma mai in funzione | lo spreco del mercato a energia fotovoltaica a Napoli
Un progetto ambizioso rimasto sulla carta. Quando fu inaugurato il Mercato della Canzanella, nel cuore di Fuorigrotta, tutti parlavano di innovazione, sostenibilità e futuro. Box moderni per i commercianti, ampie aree comuni, parcheggi e un gigantesco impianto fotovoltaico da 191 kWp, pensato per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
