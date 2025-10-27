Costringe i figli minorenni a partecipare a rapporti sessuali | arrestata la madre e il compagno 44enne
La drammatica chiamata al Telefono Azzurro è arrivata direttamente dalla bimba. Agli operatori la minorenne ha raccontato dei ripetuti abusi sessuali subiti tra le mura di casa da lei e dal fratello, di qualche anno più grande. La madre naturale dei due, 30enne, e il suo compagno 44enne sono stati arrestati dai carabinieri di Monreale e condotti nel carcere di Pagliarelli, a Palermo. Il racconto della bambina e gli abusi. L’accusa che pende sui due adulti è di atti sessuali con minorenne. Secondo il racconto che la minorenne ha affidato agli operatori del Telefono Azzurro, i due bambini sarebbero stati costretti dalla madre e dal patrigno a partecipare agli atti sessuali che la coppia abitualmente consumava. 🔗 Leggi su Open.online
