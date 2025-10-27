Costone | una meravigliosa cinquina Sbanca Arezzo e si conferma in vetta
AREZZO 75 COSTONE 81 AREZZO: Pelucchini 12, Damasco ne, Toia 11, Raguzzi ne, Pieri 6, Marcantoni, Corradossi 22, Lemmi ne, Rapini 10, Francesconi ne, Cazzanti 7, Vagnuzzi 7. Allenatore Fioravanti. COSTONE: Masciarelli 18, Zocca 11, Massari ne, Nasello ne, Paoli F. 5, Paoli M. 6, De Marchi 4, Zeneli 6, Nannipieri 7, Ballabio 20, Rosso 4. Allenatore Belletti. Arbitri: Rossetti, Marinaro. Parziali: 16-22, 33-40, 50-60. AREZZO – Prosegue la striscia vincente del Costone che ad Arezzo ottiene la quinta vittoria in altrettanti incontri di campionato, confermandosi da solo in testa alla classifica. Primo quarto equilibrato con le due squadre che hanno provato ad aggredire l’incontro sin da subito con veloci transizioni da una parte e dall’altra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
