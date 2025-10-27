Costi in crescita box vuoti e manutenzione a rilento | perché i mercati coperti di Bari sono sempre più in affanno

Box chiusi, serrande arrugginite, pavimentazioni sconnesse e tempi interminabili per le riparazioni più semplici. È il ritratto, poco rassicurante, dei mercati cittadini di Bari, che oggi vivono una fase di forte sofferenza, legata a una molteplicità di fattori che proveremo ad analizzare.I. 🔗 Leggi su Baritoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

La decisione di Lufthansa di ridurre i collegamenti domestici nel 2026 riflette la crisi strutturale del trasporto aereo tedesco. Tra aumento dei costi di localizzazione, tasse in crescita e ritardo nella ripresa, il sistema aeroportuale della Germania rischia di perder - facebook.com Vai su Facebook

Milan tra utile (3 milioni) e crescita dei costi (+50): il nuovo stadio come chiave per il futuro - X Vai su X

Costi in crescita, box vuoti e manutenzione a rilento: perché i mercati coperti di Bari sono sempre più in affanno - Dall’ex Manifattura Tabacchi a Sant’Antonio, passando per corso Mazzini, Santa Chiara e Santa Scolastica: le voci dei mercatali tra parcheggi insufficienti, postazioni vuote, serrande rotte e "tempi i ... Da baritoday.it