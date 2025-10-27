Così stanno morendo i ghiacciai trentini
Il 2025 è l'anno dei ghiacciai, ma le notizie che arrivano da quelli trentini sono tutt'altro che incoraggianti. "Le prime valutazioni del bilancio di massa annuale, basate sulle misurazioni estive, indicano perdite di spessore comprese tra 65 centimetri e 2,10 metri di acqua equivalente, valori.
