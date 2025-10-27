Così Meloni può mediare tra le diverse anime in Ue Parla Carteny

Ucraina, Medio Oriente, migranti e Ue sono i quattro macro temi al centro del vertice a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro ungherese, Viktor Orbán. Non solo hanno discusso delle future prospettive delle relazioni bilaterali ma hanno anche avuto uno scambio di vedute sui principali temi dell’attualità internazionale, compresa una gestione efficace e innovativa dei flussi migratori. In agenda anche la novità finanziaria rappresentata dallo strumento europeo Safe, valutando possibili sinergie tra Italia e Ungheria a sostegno delle rispettive capacità industriali e tecnologiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

