Così Meloni può mediare tra le diverse anime in Ue Parla Carteny
Ucraina, Medio Oriente, migranti e Ue sono i quattro macro temi al centro del vertice a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro ungherese, Viktor Orbán. Non solo hanno discusso delle future prospettive delle relazioni bilaterali ma hanno anche avuto uno scambio di vedute sui principali temi dell’attualità internazionale, compresa una gestione efficace e innovativa dei flussi migratori. In agenda anche la novità finanziaria rappresentata dallo strumento europeo Safe, valutando possibili sinergie tra Italia e Ungheria a sostegno delle rispettive capacità industriali e tecnologiche. 🔗 Leggi su Formiche.net
Approfondisci con queste news
Giuseppe Conte avrebbe dovuto regalare questo libro a Giorgia Meloni, con l’augurio di riuscire a rimediare ai danni da lui causati e con le scuse rivolte a lei e agli italiani per aver distrutto le casse dello Stato. - facebook.com Vai su Facebook
Ricordate quando Meloni si vantava di avere un rapporto esclusivo con Trump e di voler mediare tra Europa e Stati Uniti sui dazi? Bene, questo è il risultato: da gennaio avremo negli USA un super dazio del 107% sulla pasta italiana! Begli amici ha Giorgia e - X Vai su X