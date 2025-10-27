Cosa trasporta la portaerei Uss Ford in rotta verso il Venezuela

La Uss Gerald R. Ford, la più moderna portaerei della flotta statunitense, è già in rotta. Porta con sé le cinque unità di superficie armate con missili da crociera che compongono il suo Gruppo da battaglia, ma anche e soprattutto quattro squadriglie di caccia imbarcati Super Hornet e una squadriglia di aerei da combattimento per la guerra elettronica Growler. Avvistata ieri nel Mar Adriatico, al largo di Spalato in Croazia, potrebbe essere in " zona operazioni " entro dieci giorni. Per gli analisti, possono volerci tra una e due settimane di navigazione, e la portaerei Uss Gerald R. Ford, salpata dalla sua posizione presso l'U.

