Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Viktor Orban a Palazzo Chigi

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio ha incontrato il primo ministro dell'Ungheria e i due hanno parlato soprattutto di guerra in Ucraina e spese militari. C'è stata polemica sulle parole che Orban ha pronunciato prima di entrare, e anche sulla reazione del governo ungherese a un servizio di Report. 🔗 Leggi su Fanpage.it

