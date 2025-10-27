Cosa sappiamo sul tragico scontro in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci | cellulari sequestrati al vaglio le telecamere

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto venerdì notte e chiarire le cause del terribile incidente in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Tragico incidente all’Osmannoro, 74enne morto nello scontro - , residente a Monghidoro, in provincia di Bologna) è morto questa mattina all’Osmannoro, in un incidente stradale, intorno alle ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Sappiamo Tragico Scontro