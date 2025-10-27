Oggi Halloween è una grande festa. Party a tema, addobbi e travestimenti, un inno alla creatività che rivela mastri scalpellini di zucche. Tonde, oblunghe, striate, schiacciate come geoidi di mondi spaventosi, cucurbitacee che sembrano prender vita dietro un ghigno sardonico illuminato dalla luce fioca di una candela. E poi il lato più dolce, quello del “dolcetto o scherzetto ” di fantasmini, streghette e altri mostriciattoli che bussano alle porte per fare razzia di caramelle e golose bontà. Ma il 31 ottobre è anche, e soprattutto, una tradizione legata all’atavica esigenza dell’uomo di creare una connessione tra la vita e la morte, esorcizzare la paura dell’indistinto e ricordare chi non c’è più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cosa fare ad Halloween: i grandi classici e le proposte alternative in Italia e in Europa tra feste, eventi e borghi delle streghe