Cosa fa oggi Dani Alves dopo essere uscito dal carcere | ha una nuova vita lontana dal calcio

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 14 mesi trascorsi in prigione Dani Alves è stato assolto dalle accuse di stupro e ha deciso di cambiare completamente vita, allontanandosi dai riflettori: ora predica in una chiesa in Spagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

cosa fa oggi daniCosa fa oggi Dani Alves dopo essere uscito dal carcere: ha una nuova vita lontana dal calcio - Dopo 14 mesi trascorsi in prigione Dani Alves è stato assolto dalle accuse di stupro e ha deciso di cambiare completamente vita, allontanandosi dai riflettori ... Secondo fanpage.it

cosa fa oggi daniGarrison Rochelle, cosa fa oggi?? Il coming out, il teatro, il fidanzato e gli orfani - Torna stasera in tv, mercoledì 22 ottobre, This is Me con la seconda puntata stagionale che viene dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cosa Fa Oggi Dani