Cortigiani & cortigiane La zuffa attorno a una parola e alle sue ambiguità al femminile
"La Meloni che in realtà si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito” su Gaza,. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Landini ha subito specificato che si riferiva a un atteggiamento di Meloni subalterno, più che favorevole alle politiche di Trump, proprio come le cortigiane/cortigiani di un tempo che a spada tratta difendevano il loro sovrano - facebook.com Vai su Facebook
Ecco come un grande sociologo descrive la società di corte, fatta di cortigiani e cortigiane. Pubblicato originariamente nel 1969, La società di corte analizza la corte del Re Sole, Luigi XIV, come forma storica e modello sociologico di organizzazione del potere - X Vai su X