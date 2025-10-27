Corsi gratuiti di avviamento strumentale | l' Amedeo d' Aosta di Bari apre le porte ai talenti baresi

Baritoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'opportunità unica per i giovanissimi: l'Istituto, noto per la sua storica Orchestra Musicale, offre un percorso di avviamento alla musica dedicato ai bambini che frequentano il quinto anno della scuola primaria. L'iniziativa non è solo un momento ludico, ma si fonda sul riconosciuto principio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

corsi gratuiti avviamento strumentaleCorsi gratuiti di avviamento strumentale: l'Amedeo d'Aosta di Bari apre le porte ai talenti baresi - Un'opportunità unica per i giovanissimi: l'Istituto, noto per la sua storica Orchestra Musicale, offre un percorso di avviamento alla musica dedicato ai bambini che frequentano il quinto anno della sc ... baritoday.it scrive

Corsi gratuiti di avviamento allo sport per persone disabili civili: nuovo bando - In programma 53 nuovi corsi promossi dal CIP, riservati a persone con diverse tipologie di disabilità, dai 6 ai 50 anni. Da disabili.com

Cerca Video su questo argomento: Corsi Gratuiti Avviamento Strumentale