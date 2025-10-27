Corsi gratuiti di avviamento strumentale | l' Amedeo d' Aosta di Bari apre le porte ai talenti baresi
Un'opportunità unica per i giovanissimi: l'Istituto, noto per la sua storica Orchestra Musicale, offre un percorso di avviamento alla musica dedicato ai bambini che frequentano il quinto anno della scuola primaria. L'iniziativa non è solo un momento ludico, ma si fonda sul riconosciuto principio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
I corsi del Centro di aggregazione giovanile Sono gratuiti ?Sono seguiti da professionisti del settore Non perdere questa occasione unica!
? Corsi gratuiti di equilibrio psicofisico e autodifesa alla Palestra Bandinelli Montagnola ?Iscrizioni fino al 10 ottobre 2025 Informazioni: 328 8621852 (istruttore Andrea Pasotti) [email protected] https://sport.comune.fi.it/blog/consapevoli-pronti-liberi
Corsi gratuiti di avviamento allo sport per persone disabili civili: nuovo bando - In programma 53 nuovi corsi promossi dal CIP, riservati a persone con diverse tipologie di disabilità, dai 6 ai 50 anni. Da disabili.com