Corsa a tre per la panchina della Juventus
(Adnkronos) – La sconfitta con la Lazio, la terza consecutiva e l’ottava partita senza vittoria, è stata fatale per Igor Tudor, esonerato dalla dirigenza della Juventus. A guidare la squadra, per ora, sarà Massimo Brambilla ma è subito scattato il totonome per capire chi sarà il sostituto a lungo termine del croato. Gli esperti di Sisal vedono una corsa a tre: il favorito è Luciano Spalletti, l’ex ct della Nazionale è in cerca di riscatto dopo l’esperienza fallimentare degli Europei, e potrebbe dunque rimettersi in gioco con una panchina illustre, l’ipotesi di vederlo su quella bianconera è a 2,00. 🔗 Leggi su Seriea24.it
