Corsa a tre per la panchina della Juventus

Seriea24.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La sconfitta con la Lazio, la terza consecutiva e l’ottava partita senza vittoria, è stata fatale per Igor Tudor, esonerato dalla dirigenza della Juventus. A guidare la squadra, per ora, sarà Massimo Brambilla ma è subito scattato il totonome per capire chi sarà il sostituto a lungo termine del croato. Gli esperti di Sisal vedono una corsa a tre: il favorito è Luciano Spalletti, l’ex ct della Nazionale è in cerca di riscatto dopo l’esperienza fallimentare degli Europei, e potrebbe dunque rimettersi in gioco con una panchina illustre, l’ipotesi di vederlo su quella bianconera è a 2,00. 🔗 Leggi su Seriea24.it

corsa a tre per la panchina della juventus

© Seriea24.it - Corsa a tre per la panchina della Juventus

Altri contenuti sullo stesso argomento

corsa tre panchina juventusCorsa a tre per la panchina della Juventus - La sconfitta con la Lazio, la terza consecutiva e l’ottava partita senza vittoria, è stata fatale per Igor Tudor, esonerato dalla dirigenza della Juventus. Lo riporta pressgiochi.it

corsa tre panchina juventusLa Juve licenzia Tudor: Brambilla ad interim sulla panchina ma è corsa a tre per il successore - La sconfitta con la Lazio, la terza consecutiva, è stata fatale a Igor Tudor che ha perso la panchina della Juve: in vista del match contro l'Udinese di mercoledì la società ha chiamato Brambilla, l'a ... Come scrive msn.com

corsa tre panchina juventusDa Spalletti a Mancini e Palladino: le opzioni per la panchina della Juventus in caso di esonero di Tudor - L'allenatore italiano è infatti anch'egli svincolato dopo la rottura con la Fiorentina, con tanto di risoluzione del contratto firmato ... ilbianconero.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Corsa Tre Panchina Juventus