Corruzione biogas la Procura chiede l' archiviazione per il sindaco di Pioraco Matteo Cicconi
ANCONA - Indagato per corruzione, la Procura dorica chiede l'archiviazione per Matteo Cicconi, sindaco del comune di Pioraco e funzionario della regione Marche. Il primo cittadino era finito, nella primavera scorsa, in una inchiesta per inquinamento ambientale relativa a una zona a ridosso del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Corruzione per biogas, chiesta archiviazione per sindaco Pioraco - Nell'ambito di un'indagine per l'accusa di corruzione, la Procura di Ancona chiede l'archiviazione per Matteo Cicconi, sindaco di Pioraco (Macerata) e funzionario della regione Marche. Si legge su ansa.it