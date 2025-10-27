Corruzione biogas la Procura chiede l' archiviazione per il sindaco di Pioraco Matteo Cicconi

ANCONA - Indagato per corruzione, la Procura dorica chiede l'archiviazione per Matteo Cicconi, sindaco del comune di Pioraco e funzionario della regione Marche. Il primo cittadino era finito, nella primavera scorsa, in una inchiesta per inquinamento ambientale relativa a una zona a ridosso del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

