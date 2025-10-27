Corriere dello Sport – Sarri non molla Insigne ma c’è un problema da risolvere

2025-10-27 10:37:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: ROMA – Serve la massima buona volontà per trovare punti d’incontro di mercato. Dopo il doppio vertice con Fabiani (prima) e Lotito (dopo) Sarri sabato era apparso quietato. Con Fabiani ha iniziato a parlare di possibili uscite, non è un segreto che Dele-Bashiru, Noslin e Belahyane sono diventati subito o quasi marginali nella sua idea di calcio. E che Tavares non è certo il suo prediletto. Alle uscite, al di là che il mercato sia aperto o semiaperto (cessioni per acquisti), si legheranno le strategie per gennaio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Sarri non molla Insigne, ma c’è un problema da risolvere

