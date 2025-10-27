"> Il Napoli di Antonio Conte è una squadra di immortali sportivi. Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, descrivendo un gruppo capace di collezionare «almeno cinque vite» nei 442 giorni e 52 partite di gestione del tecnico. L’ultima resurrezione, la più inattesa, è andata in scena al Maradona contro l’Inter: una vittoria che non può essere considerata come le altre, perché arrivata appena quattro giorni dopo il disastro di Eindhoven. Come sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport, il 6-2 subito dal Psv poteva segnare la fine della “bella e breve saga” del Napoli di Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Conte risorge dopo il crollo: la squadra dalle cinque vite”