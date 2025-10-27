"> La vita è fatta di porte scorrevoli, di gioie e dolori che si sfiorano nello stesso istante. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Kevin De Bruyne «avrebbe meritato lacrime di gioia dopo il gol dell’1-0 contro l’Inter, e invece si è asciugato quelle del dolore». Un’altra maledizione in casa Napoli, l’ennesima di una stagione segnata dagli infortuni. Dopo la frattura al piede destro di Meret, il problema muscolare di De Bruyne ha gettato ombre di terrore sul Maradona. Mandarini racconta sul Corriere dello Sport la scena con toni vividi: lo sguardo perso del belga, le lacrime, l’impossibilità di poggiare la gamba destra e la successiva apparizione in stampelle accanto ai compagni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Incubo KDB. Lungo stop in vista”