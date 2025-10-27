Coriano festeggia il secolo di vita dell' ex carabiniere Armando Sbaraglia
Un traguardo importante per Armando Sbaraglia, ex carabiniere e cittadino molto conosciuto a Coriano, che ha festeggiato il suo centesimo compleanno. Un secolo di vita che ha potuto condividere con il sindaco Gianluca Ugolini, il comandante della stazione di Coriano, maresciallo Francesco Liguori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
