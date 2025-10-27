“ Non l’ho menzionato, non ho detto nulla, ma mi piacerebbe molto incontrarlo se lo desiderasse. Sono andato molto d’accordo con Kim Jong Un, mi piaceva, piacevo a lui, se vuole incontrarmi io sarò in Corea del Sud”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti sull’Air Force One, ha affermato che gli piacerebbe molto vedere il leader nordcoreano Kim Jong Un durante il suo viaggio in Asia, sebbene non ci siano piani per un incontro programmato. Trump visiterà la Corea del Sud più avanti questa settimana, dove parteciperà al vertice dei CEO dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corea del Nord, Trump: “Mi piacerebbe incontrare Kim Jong Un”