Un drammatico caso di violenza familiare è emerso a Monreale, nel Palermitano, dove una coppia di conviventi, un uomo di 30 anni e una donna di 44, sono stati arrestati con l’accusa di aver compiuto atti sessuali con minori. Le vittime sarebbero i due figli della donna, un bambino e una bambina. A far partire le indagini è stata proprio la figlia minore, che ha trovato il coraggio di raccontare tutto. La ragazzina si è rivolta al Telefono Azzurro, contattando gli operatori per chiedere aiuto e riferendo di essere stata abusata più volte dalla madre e dal compagno di lei. Un racconto drammatico, nel quale la minore ha descritto episodi di violenza e coercizione che si sarebbero consumati tra le mura di casa, coinvolgendo anche il fratello maggiore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Coppia arrestata per abusi sui figli: la denuncia partita dalla figlia con una chiamata al Telefono Azzurro