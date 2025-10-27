Coppa Italia pareggio esterno e qualificazione per l' Hockey Prato

Prato, 27 ottobre 2025 – Si è conclusa pochi giorni fa con un pareggio esterno per 2-2 contro il CP Grosseto, l'avventura dell'Hockey Prato nella prima fase della Coppa Italia di Serie B. Nel capoluogo maremmano, Lorenzo ed Alberto Capuano hanno messo a segno le reti per il sodalizio pratese, che con un pizzico di cinismo in più avrebbe potuto vincere (nonostante l'indisponibilità temporanea del PalaRogai che ha ridotto al momento al minimo la possibilità di allenarsi). Con questo pareggio, gli uomini di coach Enrico Bernardini appaiano i grossetano a 7 punti in classifica al primo posto, anche se i rivali devono ancora giocare una partita e possono allungare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coppa Italia, pareggio esterno e qualificazione per l'Hockey Prato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

1ª TAPPA DI COPPA ITALIA Il 25 e 26 ottobre si è svolta la prima delle tre tappe di Coppa Italia per le discipline: Danze Standard e Latino Americane a Foligno (PG) Latin Style a Cercola (NA) Tre appuntamenti che, attraverso la ranking nazionale, de - facebook.com Vai su Facebook

Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna. - X Vai su X

Coppa Italia, pareggio esterno e qualificazione per l'Hockey Prato - 2 in casa del CP Grosseto, l'Hockey Prato ha ipotecato la qualificazione alla seconda fase della Coppa Italia di Serie B ... Da lanazione.it

COPPA ITALIA ECCELLENZA: bene Arconatese, Caronnese e Solbiatese - Si è concluso il turno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza lombarda, una serata di calcio vibrante e ricca di emozioni, tra rimonte ... Lo riporta sportlegnano.it

Coppa Italia serie D: il Pavia si arrende al Piacenza dopo i rigori - 0 fino a un quarto d’ora dalla fine, poi botta e risposta in pochi minuti. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it