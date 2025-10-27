Coppa Italia di bridge primo posto per l' udinese Durisotto

27 ott 2025

Importante vittoria dell'udinese Denis Durisotto alla finale di Coppa Italia over 64 di bridge, che si è disputata lo scorso fine settimana a Salsomaggiore. Durisotto – sposato, padre di tre figli, titolare della Fau autotrasporti – è un grande appassionato del gioco e già in passato è stato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

