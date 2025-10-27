Copilot l’assistente che doveva aiutarti e invece ti ha fatto pagare il doppio | l’Australia denuncia Microsoft

L’autorità australiana di vigilanza sulla concorrenza ha lanciato un’ offensiva legale contro uno dei colossi tecnologici più potenti al mondo. Lunedì, la Commissione Australiana per la Concorrenza e i Consumatori (ACCC) ha avviato un procedimento presso la Corte federale contro Microsoft Australia e la sua società madre Microsoft Corp, accusandole di aver ingannato circa 2,7 milioni di clienti australiani. Al centro della controversia c’è l’integrazione dell’assistente AI Copilot nei piani di abbonamento Microsoft 365, una mossa che secondo le autorità australiane avrebbe creato confusione e danno economico per milioni di utenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

