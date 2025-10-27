Convocati Avellino | le scelte di Biancolino per la trasferta di Pescara

In vista del match tra Pescara ed Avellino, valido per la decima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara;Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

In vista del match tra Avellino e Spezia, valido per la nona giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara; Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 5 - facebook.com Vai su Facebook

Serie BKT, Juve Stabia-Avellino: i convocati delle vespe - X Vai su X

Avellino, Biancolino: "Voglio rivedere rabbia e determinazione" - L'articolo Avellino, Biancolino: "Voglio rivedere rabbia e determinazione" proviene da OttoPagine. Si legge su msn.com

Avellino-Virtus Entella, i convocati di Biancolino: assente Sounas - Domani sappiamo di affrontare una squadra simile a quella della settimana scorsa, alla Carrarese, una squadra che vuole fare punti come noi ... Secondo tuttomercatoweb.com

Avellino, Biancolino verso la Juve Stabia: "Quello di domani non è un derby. I derby sono altri" - Alla vigilia del derby campano contro la Juve Stabia, Raffaele Biancolino ha parlato in conferenza stampa per analizzare il momento dell’Avellino. Scrive tuttob.com