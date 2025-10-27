controlli fiscali in casa le regole per locali a uso promiscuo e abitazioni

La Guardia di Finanza può accedere all’abitazione privata di un professionista per effettuare dei controlli, quando questo lavora in casa? Lo smart working e luoghi di lavoro promiscui aprono la porta a nuove perplessità da parte dei contribuenti, perché le soluzioni adottate per risparmiare o per una semplice comodità, non permettono di tracciare un confine netto tra la vita professionale e quella privata. Il problema sorge laddove ci siano dei luoghi di lavoro promiscuo, intesi come quei posti in cui un imprenditore o un professionista svolge la propria attività commerciale o professionale e nei quali è anche ubicata l’abitazione privata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

