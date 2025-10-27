Controlli della polizia nei pub del centro storico | elevate sanzioni per oltre 12 mila euro
Sono complessivamente quattro i pub sanzionati nel corso dell’ultimo intervento di controllo eseguito dalla task force coordinata dalla polizia nel centro storico di Catania per verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative per la vendita e la somministrazione di alimenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
