Controlli contro le stragi del sabato sera sulle strade di Como e del lago | il report dei carabinieri

Fine settimana di controlli straordinari per i carabinieri del comando provinciale di Como, impegnati tra il capoluogo e l’Alto Lario con servizi mirati al rispetto del codice della strada e alla prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera”. Le pattuglie delle compagnie di Menaggio e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Scopri altri approfondimenti

Controlli contro le "stragi del sabato sera": ritirate diverse patenti a Civitanova per guida in stato di ebbrezza Vai su Facebook

Da Como all’Alto Lago contro le stragi del sabato sera 62 persone controllate: 2 ubriachi alla guida e 2 con hashish in tasca - Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri del Comando Provinciale di Como hanno svolto servizi, in particolare nel territorio del capoluogo e nell’Alto Lago, con attenzione particolare al ris ... Lo riporta comozero.it

Giovanissimi ubriachi al volante, fermati dalla Polstrada - Si intensificano i controlli sulle strade da parte della polizia contro le stragi del sabato sera: anche questo fine ... Riporta msn.com

Stragi del sabato sera, controlli di polizia nell'Alessandrino - i veicoli controllati dalla polizia stradale di Alessandria nei servizi dello scorso fine settimana. Segnala ansa.it