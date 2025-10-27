Controlli a tappeto a Nesima e San Giovanni Galermo | sequestri di droga e munizioni multe per 9.000 euro
Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, con il supporto delle unità cinofile antidroga, del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e della Polizia Locale di Catania, ha svolto una serie di controlli mirati nei quartieri di Nesima e San Giovanni Galermo. L'operazione, coordinata dal Commissariato di Nesima, ha avuto l'obiettivo di contrastare lo spaccio di stupefacenti, le violazioni al Codice della Strada e l' abusivismo commerciale. Durante le attività, soprattutto nelle aree popolari di via Santo Cantone e via Fratelli Gualandi, i cani antidroga Ares e Maui hanno permesso di scoprire e sequestrare circa 200 grammi di sostanze stupefacenti, tra marijuana e cocaina, oltre a 29 cartucce (28 calibro 7.
