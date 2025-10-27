Contro la strage delle edicole azioni di tutela e di valorizzazione | passa la proposta di Blasioli Pd
Tutela e rilancio delle edicole in Abruzzo che come nel resto del Paese vivono ormai da tempo un momento di grave crisi e non poche sono quelle che negli anni hanno chiuso. Questo quello che con la risoluzione approvata, ma solo con i voti della minoranza e dunque non della maggioranza di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
