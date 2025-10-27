Contributo di solidarietà riparte la piattaforma per erogare altri 10 milioni di euro

Agrigentonotizie.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riaprirà martedì 4 novembre, alle 12, la piattaforma per il contributo di solidarietà, la misura del governo regionale erogata da Irfis e destinata ai cittadini in difficoltà finanziarie. Attraverso il portale gli aventi diritto potranno caricare fino alle 17 del 4 dicembre il documento di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Alluvione, la piattaforma per avere priorità nei contributi - Bologna, 25 settembre 2025 – La nuova piattaforma digitale ’Indica’ è online e consente agli emiliano- Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Contributo Solidariet224 Riparte Piattaforma