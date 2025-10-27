Contributo di solidarietà in arrivo dieci milioni di euro dalla Regione
Riaprirà martedì 4 novembre la piattaforma per il contributo di solidarietà, la misura del governo regionale erogata da Irfis e destinata ai cittadini in difficoltà finanziarie. Attraverso il portale gli aventi diritto potranno caricare il documento di disponibilità al lavoro rilasciato dai. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Contributo Regionale di Solidarietà per assegnatari di alloggi SAP Termine di presentazione delle domande: 18 dicembre 2025 Per maggiori informazioni e per l'invio della domanda visitare: https://alerbcm.it/notizie-e-comunicati/contributo-regionale-di-solida - X Vai su X